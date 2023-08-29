Politico: Президент Зеленский уничтожает оппонентов и спасет коррупционеров-соратников

Коррупция военного времени будет приравнена к государственной измене – с таким предложением обратился президент Украины к политическим деятелям и общественности. Издание « Politico » публикует материал, в котором объясняет, почему подобная инициатива выгодна в первую самому Зеленскому, который сможет уничтожить данные о всех выгодных для него коррупционных делах.

Корреспондент издания общался с двумя украинскими политиками, которые захотели остаться анонимными. Они рассказали, что дела о коррупции теперь могут передать СБУ. В свою очередь СБУ курирует команда президента. Есть риск, что во многих делах просто исчезнут доказательства, а может, не станет и самих дел.

«СБУ потенциально может обладать полномочиями по сокрытию коррупционных дел, связанных с высшими должностными лицами. По словам официальных лиц, этот шаг может поставить под угрозу антикоррупционную инфраструктуру Украины, и антикоррупционные надзорные органы бьют тревогу», - пишет издание «Politico»

Глава Центра антикоррупционных действий Виталий Шабунин высказал мнение, что команда президента хочет создать иллюзию для общественности, что стремится к честной и антикоррупционной политике. На самом деле, как считает Шубин, доступ к делам поможет найти компромат на оппонентов и даст возможность защитить тех, кто верен Зеленскому.

«Я поставил задачу, и законодателям Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене во время войны. Я понимаю, что такое оружие не может постоянно действовать в обществе, но во время войны, я думаю, это поможет», - рассказал президент Владимир Зеленский в воскресенье, 27 августа

На Украине все чаще раскрывают факты хищения или коррупционного сговора. Так, на прошлой неделе выяснилось, что двое политиков подозреваются в хищении средств во время организации гуманитарной помощи населению.