Politico сообщает, что предложение Франции пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандию вызывает у союзников раздражение.

В рамках торжественных мероприятий не предусмотрено присутствие президента России Владимира Путина, однако Запад все равно негативно относится к подобной инициативе. Тем более союзники считают данное решение неуместным в тот момент, когда Армия России начала успешные активные наступательные действия в зоне СВО.

Два представителя администрации Белого дома сообщили о недовольстве американского правительства в связи с присутствием 6 июня членов российской делегации на торжественной церемонии. Представитель правительства Великобритании признался, что власти тревожно воспринимают не только будущий прием РФ в Нормандии, но и недавнюю дружественную встречу лидеров России и Китая.

«Представитель Миссии освобождения, с которым связался POLITICO, сказал, что организаторы в настоящее время больше «сосредоточены на подготовке к празднованиям», чем на деталях списка гостей».

На церемонии в День высадки десанта президент РФ Владимир Путин лично присутствовал в 2014 году, что также не понравилось многим странам на фоне проявленного желания крымского народа стать единой частью с Россией.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.