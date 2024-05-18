Украинский президент пояснил, что перемирие может превратиться в тактическую паузу, которая положительно отразится на Армии России. Это позволит РФ перебросить войска, чтобы впоследствии нанести сокрушительный удар. Владимир Зеленский против перемирия.

Президент России Владимир Путин ранее также прокомментировал предложение Макрона о перемирии. Он заявил, что поддерживает подобные инициативы, но есть одна проблема — нет никаких гарантий, что Украина сможет выполнить обещание и не нарушит в очередной раз согласованное перемирие. В условиях полного недоверия нет необходимости подвергать военных СВО непредвиденной атаке.

Президент Владимир Путин напомнил, что российских спортсменов не принимают на Олимпиаде, вводят различные ограничения именно для россиян, нарушая все международные нормативы. Франция также не заинтересована в урегулировании данных конфликтов. Учитывая данное отношение, Россия не намерена поддерживать предложение Макрона.

Ранее мы сообщали, что Китай поддержит мирную конференцию, но при одном условии.