Согласно данным издания Politico банки Великобритании принудительно закрывают счета тех компаний, которые сотрудничают с украинскими лицами. Причина – санкции против России и опасения внедрения различных коррупционных схем.

Сопредседатель Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс адресовал письмо экономическому секретарю при минфине Великобритании Эндрю Гриффиту. В документе сообщается, что местные компании опасаются начинать сотрудничество с украинскими фирмами. Счета компаний, которые работают с Украиной, блокируют. Владельцы обращаются с жалобами. Также бизнесмены недовольны тем, что не могут провести первую транзакцию с фирмой из Украины. Письмо было отправлено 26 июля.

«Проведение даже одной транзакции с украинской стороной может привести к закрытию счета. Британские банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговая сделка с Украиной», - сообщается в письме, которое было адресовано экономическому секретарю при минфине Великобритании Эндрю Гриффиту

Официального запрета сотрудничества с Украиной нет. Но при совершении каких-либо транзакций возникают проблемы. Бейт Томс считает, что такая тенденция негативно отразится на экономике, как Великобритании, так и Украины. Также это может спровоцировать зависимость Киева от стран Запада. Правительству придется просить еще больше помощи, если оно не сможет приобретать вооружение за бюджетные деньги.

Бейт Томс признает, что Украина всегда считалась ненадежным партнером. Еще десять лет назад британские компании не заключали договоры, но в последнее время верховенство закона на Украине начало преобладать.