Политик Сергей Миронов предложил способ легализации ЧВК «Вагнер» на территории РФ
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Глава фракции «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов высказал мнение, что ЧВК «Вагнер» может официально работать как представитель России за рубежом под контролем Службы внешней разведки, пишет агентство «РИА Новости».
Глава фракции «Справедливая Россия - За Правду» также предположил, о чем вели переговоры командиры ЧВК «Вагнер» и президент России на встрече в Кремле после мятежа 24 июня. Вероятнее всего они обсуждали, как создать юридические основания для работы бойцов в интересах России.
Ранее президент России рассказал в интервью изданию «Коммерсант» о проблемах с работой ЧВК «Вагнер» на территории РФ.
«Группа есть, но юридически не существует», отметил президент России о работе ЧВК «Вагнер»
Сергей Миронов солидарен с мнением президента, но считает, что можно найти выход из положения, который будет устраивать обе стороны.
«Да, есть определенные сложности с организацией этого процесса, но все можно обсудить и прийти к наиболее оптимальному решению. Например, передать ЧВК под контроль СВР для работы за рубежом», - рассказывает Сергей Миронов