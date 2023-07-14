Политик Сергей Миронов предложил способ легализации ЧВК «Вагнер» на территории РФ

Глава фракции «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов высказал мнение, что ЧВК «Вагнер» может официально работать как представитель России за рубежом под контролем Службы внешней разведки, пишет агентство « РИА Новости ».

Глава фракции «Справедливая Россия - За Правду» также предположил, о чем вели переговоры командиры ЧВК «Вагнер» и президент России на встрече в Кремле после мятежа 24 июня. Вероятнее всего они обсуждали, как создать юридические основания для работы бойцов в интересах России.

Ранее президент России рассказал в интервью изданию «Коммерсант» о проблемах с работой ЧВК «Вагнер» на территории РФ.

«Группа есть, но юридически не существует», отметил президент России о работе ЧВК «Вагнер»

Сергей Миронов солидарен с мнением президента, но считает, что можно найти выход из положения, который будет устраивать обе стороны.