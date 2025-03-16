Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала о давлении со стороны НАТО и ЕС, сообщило РИА Новости. Кроме того, политик заявила, что Румыния имеет исторические претензии к Украине из-за части территорий.

По данным агентства, политик обращалась от имени румынского народа. По ее словам, позиция местного населения и правящих руководителей кардинально отличается. Она отметила, что Румыния заняла враждебную позицию по отношению к России против желания своих граждан.

Диана Шошоакэ высказала мнение, что нынешнее правительство нельзя считать легитимным. Во время проведения выборов было совершено много фальсификаций. Политик поделилась личным опытом. Она отметила, что дважды подавала заявки на участие в президентских выборах в Румынии. Оба раза получила отказ. По ее мнению, данное решение нарушает законодательство.

В письме Путину политик также высказала мнение, что в Европе установилась диктатура. Она продолжает поддерживать Россию, несмотря на позицию официальной власти.

«Я выступаю за мир, независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя», — отметила лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ.

По данным агентства, автор письма отметила важность на каком-то этапе мирных переговоров с Украиной вынести на обсуждение вопрос о возвращении Бухаресту румынских территорий.

Ранее сообщалось, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО.