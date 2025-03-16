В Курской области в окружении находятся около тридцати офицеров из государств-членов НАТО, сообщил в беседе с РИА Новости Сергей Лебедев, координатор пророссийского движения в Николаеве, со ссылкой на своих коллег из Курска.

В конце прошлой недели российские войска начали масштабную наступательную операцию в Курской области. По информации, предоставленной РИА Новости на основе данных Министерства обороны, в результате операции были освобождены 31 населенный пункт, а потери украинской армии составили более 2 тыс военнослужащих.

«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО», — сообщил Лебедев.

Как сообщил собеседник агентства, все эти натовские офицеры руководили военными действиями на месте, а также отслеживали результаты ударов вглубь территории России и анализировали данные, полученные с помощью спутников НАТО.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.