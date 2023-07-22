Политики РФ осуждают Украину за применение кассетных боеприпасов. 21 июля ими обстреляли Белгородскую область, а 22 июля - Запорожскую. Есть жертвы.

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал применение кассетных боеприпасов против мирного населения «чудовищным преступлением» со стороны ВСУ, пишет агентство «РИА Новости». Политик рассказал, что после удара таким вооружением погиб корреспондент «РИА Новостей». Ростислав Журавлев сделал много видео доказательств того, как отважно Россия борется с нацизмом. Леонид Слуцкий напомнил, что в новых регионах предлагали давать военкорам звание участников боевых действий.

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров осудил обстрел Белгородской области, в ходе которого Украина также использовала кассетные боеприпасы, пишет агентство «РИА Новости». Политик обвинил Вашингтон в лицемерии. Также он отметил, что у президента Джо Байдена есть проблемы со знанием географии, потому что село Журавлевка, которую обстреляли запрещенными снарядами, всегда являлась территорией РФ.