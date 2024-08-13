Политолог Безделов: мэры ХМАО после дорогих курсов не смогли работать эффективно

Ознакомительные поездки врио губернатора Югры Руслана Кухарука по муниципалитетам округа привели к тому, что многих мэров могут освободить от занимаемой должности из-за неэффективной работы. Политологи рассказали, почему в регионе сложилась такая обстановка, сообщил muksun.fm.

Муксун.fm проверил, как распределялись бюджетные деньги. В 2023 году 45 человек, в числе которых также главы муниципалитетов, прошли курсы. В нынешнем году на обучение было потрачено более 700 тысяч рублей. Однако найти замену тем градоначальникам, которых намерены снять с должностей, достаточно сложно.

Политолог Александр Безделов отметил, что образовательные программы помогают отобрать перспективных руководителей. Не имея опыта, сложно применять теоретические знания на практике.

«На мой взгляд, эффективность подобных комаровских программ на уровне подготовки глав муниципалитетов не доказала свою полезность», — поясняет Муксун.fm политолог Александр Безделов.

Уральский политолог Сергей Ширяев солидарен с коллегой. Причина дефицита квалифицированных кадров — отсутствие опыта. Эксперт уверен, что работа глав муниципалитетов — не самая перспективная для чиновников. Функциональных задач много, а с финансированием всегда возникают проблемы.

«Сегодня глава муниципального образования в округе зачастую ходит под статьей за нецелевое расходование», — подчеркивает Сергей Ширяев.

Ранее сообщалось, что депутаты приняли отставку мэра Новокузнецка, который возглавлял город 11 лет.