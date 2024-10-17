Политолог Брутер: вступление Украины в НАТО не имеет для РФ никакого значения

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что для России не имеет значение статус Украины в НАТО, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт Владимир Брутер отметил, что есть разные сценарии возможного вступления Украины в НАТО. Страну могут использовать в качестве плацдарма. Или же государство станет членом альянса частично: войдут определенные территории. Однако для России любой из вариантов не имеет значения.

«Речь идет о том, что конфликт России идет с НАТО, а не с Украиной. И альянс сам решит, как использовать то, что осталось от Украины», — рассказал «Абзацу» эксперт Владимир Брутер.

В настоящее время на территории Украины присутствуют все передовые силы Североатлантического блока. Официальный статус Украины в НАТО в данном случае не имеет значения. Сейчас невозможно спрогнозировать, какая часть Украины останется под контролем Киева после завершения СВО, добавил эксперт. В любом случае альянс будет использовать ее в своих целях.

Ранее сообщалось, что Рютте предупредил, что перед Украиной в НАТО могут пригласить еще одну страну.