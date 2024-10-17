Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член альянса, передает РБК.

По его словам, Киев в будущем может стать 33-м или 34-м членом НАТО. Во время встречи министров обороны в Брюсселе Рютте подчеркнул, что решение о поддержке вступления Украины уже принято в Вашингтоне. Единственный вопрос в этом направлении заключается в сроках.

Рютте также подчеркнул, что «план победы» Украины вызывает сильный интерес и является мощным сигналом для мировых держав. Генсек отметил, что обсуждение этого плана важно для понимания его всех аспектов среди 32 стран-членов Североатлантического альянса.

Для вступления в НАТО Киеву потребуется согласие всех стран-участниц, причем США и Германия уже заявили о необходимости прекращения боевых действий с Россией в качестве предварительного условия, отметил Рютте.

Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО еще осенью 2022 года. С тех пор страны-члены блока неоднократно высказывались о своем намерении принять ее, однако конкретные сроки остаются неясными.

Последней страной, интегрировавшейся в альянс, стала Швеция. Она официальном присоединилась к блоку в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что в США оценили пункт «плана» Зеленского о немедленном принятии Украины в НАТО.