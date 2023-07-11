Политолог Джаралла: саммит НАТО – это спектакль, поставленный хорошим режиссером

Эксперт считает, что встреча членов альянса – это спектакль. На самом деле никаких важных решений по Украине принято не будет. Западные партнеры подставляют Украину. Они делают громкие заявления, но лишь используют государство для ведения войны с Россией. При этом официально Запад напрямую не вступает в вооруженную агрессию с Россией.

Саммит НАТО стартовал в Вильнюсе 11 июля и продолжится в среду, 12 июля. Перед встречей было много заявлений о необходимости предоставить Украине гарантии вступления в НАТО. При этом на данный момент у экспертов нет уверенности, что страна действительно получит существенную поддержку.