Политолог Дмитрий Фетисов положительно оценил тот факт, что губернаторы регионов РФ были переизбраны, сообщил newstracker.ru.

Политолог напомнил, в какое время живут современные россияне. Во-первых, в стране проходит спецоперация. Во-вторых, Запад продолжает строить планы, как ослабить Россию. В такие исторические периоды не стоит кардинально менять систему управления. Каждый губернатор получил опыт работы на занимаемой должности, знает проблемы конкретного региона и постепенно совместно со своей командой их устраняет.

Так, глава Ставропольского края Владимир Владимиров набрал на выборах 79,61% голосов. Политик знает, какая самая болезненная проблем у жителей региона — недостаток водоснабжения в крае. Он активно решал ее и продолжит работать в данном направлении. Глава постоянно привлекает инвестиции. Заметно изменил отношения с федеральным правительством и объединил вокруг себя региональные элиты.

«В плюсе оказываются те главы регионов, которые все же постарались провести содержательные губернаторские кампании и получить от этого определенную выгоду для своих субъектов», — считает Фетисов.

Ранее сообщалось, что сенатор Климов связал атаку ВСУ на Курскую область с попыткой Запада признать выборы на территории РФ нелегитимными.