Сенатор напомнил, что на Украине были отменены президентские выборы. Затем народ ограничили в праве выбрать депутатов, которые могут представлять интересы населения в Верховной раде. У Украины есть руководители в США и Великобритании, которые решают все главные вопросы. Отмена выборов в связи с военными действиями — спорный момент.

Атака на Курскую область началась в ночь с 5 на 6 августа. До выборов оставался месяц. Сенатор предполагает, что в этом и был умысел Запада. ВСУ рассчитывали занять большое количество территорий и препятствовать проведению выборов. Тогда Запад заявил бы, что отмена выборов на Украине была оправданной мерой.

«Понятно, что там причин этого вторжения несколько называют», — отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Сенатор Климов напомнил, что в Курской области на сентябрь были запланированы выборы губернатора. В итоге Украина не смогла реализовать план. Выборы в регионе состоялись. Зафиксирована высокая явка жителей. Избирательная система России подготовлена к выборам даже в нештатных ситуациях.

Ранее сообщалось, что почти 20% составила явка на 12 часов дня третьего дня голосования в Подмосковье.