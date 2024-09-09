Сенатор Климов: ВСУ напали на Курскую область для срыва выборов в РФ
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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал одну из возможных причин, побудившую Украину вторгнуться на территорию РФ, сообщили РИА Новости.
Сенатор напомнил, что на Украине были отменены президентские выборы. Затем народ ограничили в праве выбрать депутатов, которые могут представлять интересы населения в Верховной раде. У Украины есть руководители в США и Великобритании, которые решают все главные вопросы. Отмена выборов в связи с военными действиями — спорный момент.
Атака на Курскую область началась в ночь с 5 на 6 августа. До выборов оставался месяц. Сенатор предполагает, что в этом и был умысел Запада. ВСУ рассчитывали занять большое количество территорий и препятствовать проведению выборов. Тогда Запад заявил бы, что отмена выборов на Украине была оправданной мерой.
«Понятно, что там причин этого вторжения несколько называют», — отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Сенатор Климов напомнил, что в Курской области на сентябрь были запланированы выборы губернатора. В итоге Украина не смогла реализовать план. Выборы в регионе состоялись. Зафиксирована высокая явка жителей. Избирательная система России подготовлена к выборам даже в нештатных ситуациях.
Ранее сообщалось, что почти 20% составила явка на 12 часов дня третьего дня голосования в Подмосковье.