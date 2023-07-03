Политолог: грузинские власти используют мятеж ЧВК «Вагнер» в собственных интересах

Политолог Станислав Тарасов прокомментировал заявление члена партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе о том, что оппозиция Грузии в момент мятежа в России 24 июня планировала пересечь границы Сочи, Абхазии и Южной Осетии на танках. Мнение эксперта публикует интернет-издание « Абзац ».

Станислав Тарасов высказал мнение, что подобные заявления – это лишь способ привлечь внимание, авантюра и не более. Подобное вторжение на заявленные территории невозможно в первую очередь с военной точки зрения.

«Вбрасывание различных мифологий на эту тему больше похоже на желание привлечь к себе внимание, чем на реальный сценарий. Такие планы – это авантюра», - уверен политолог

Ираклий Кобахидзе хочет воспользоваться моментом, пока нет официальной информации об итогах мятежа ЧВК «Вагнер», чтобы скомпрометировать оппозицию и использовать инфоповод для внутриполитических целей, считает эксперт.