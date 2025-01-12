Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» высказал мнение, что США в скором времени могут принудить Украину провести президентские выборы.

Эксперт обратил внимание, что ранее тема выборов в публичном пространстве не поднималась. По его наблюдениям, в последнее время стали появляться различные заявления о возможных выборах. В частности, представители президента Украины Владимира Зеленского заявили о его намерении баллотироваться на второй срок. Политик якобы назвал условие — бывший главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный не вправе претендовать на данную должность.

Политолог Яков Кедми отметил, что обсуждение возможных выборов — сигнал, что на Украине начинают в оперативном порядке готовиться к выборам. Одна из возможных причин изменения риторики киевского режима, по мнению эксперта, — заявление президента России Владимира Путина. Ранее лидер сказал, что мирные переговоры могут пройти при условии легитимного правительства на Украине.

Политолог Кедми высказал мнение, что Украина не принимает самостоятельных решений относительно выборов. Киев действует по указаниям США.

«Соединенные Штаты, которые и решают, кто будет управлять Украиной, <...> придут к решению, что Зеленский — это не лучшая фигура. И тогда будут искать альтернативу, которая придет к власти в результате выборов», — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что Эрдоган собрался выдвинуться кандидатом в президенты Турции еще на один срок.