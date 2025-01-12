Эрдоган собрался выдвинуться кандидатом в президенты Турции еще на один срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всерьез рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на новый президентский срок.

В субботу, 11 января, в городе Шанлыурфа состоялся съезд провинциальных отделений Партии справедливости и развития. В ходе мероприятия турецкий певец Ибрагим Татлысес задал вопрос о возможности выдвижения Эрдогану.

Фрагмент выступления был опубликован в Telegram-канале гостелеканала TRT haber.

«Если ты за, то и я за», — сказал турецкий лидер.

Важно подчеркнуть, что в соответствии с законодательством Турции, президент Эрдоган имеет право вновь претендовать на пост главы государства, если во второй половине 2027 года местный парламент примет решение о проведении досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что жительница турецкого города Арнавуткее обратила внимание, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заметно постарел. Во время встречи женщина не постеснялась заявить об этом главе государства прямо, на что получила шутливый ответ.