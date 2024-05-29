Политолог Кургинян рекомендует некоторым представителям российской элиты покидать страну

Политолог считает, что представителям российской элиты, которые ориентированы на западные ценности, раньше никто не мешал. Создалась особенная культура, когда выходить замуж или жениться на иностранном гражданине было модным, как и приобретать там недвижимость. Они следовали совершенно другим ценностям, несвойственным российскому обществу. Времена изменились. Теперь самое лучшее, что они могут сделать, — это покинуть Россию.

«Тихо сваливайте отсюда, тихо, по-хорошему, и даже можно обеспечить усиленные чартерные рейсы. И делайте [то], что нужно для того, чтобы жить там. Только вы здесь так жить не будете в любом случае», — заявил политолог.

Эксперт поделился мнением, что в российском обществе произошел раскол на фоне проведения спецоперации. Одни люди приняли решение мужественно защищать Родину. Параллельно с этим другие россияне хотят по-прежнему жить гламурно.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что современная элита — это военные СВО. Для них стартует проект «Время героев», о котором мы сообщали ранее.