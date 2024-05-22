В мае стартует обучение первых участников президентского проекта «Время героев»

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что те участники СВО, которые не попадут на очное обучение, вправе выбрать другой курс. В таком случае занятия будут проходить в дистанционном формате.

Герой России, член Общественного совета Программы «Время героев» Вячеслав Бочаров рассказал, что люди, которые подавали заявки на участие в большинстве случаев — это Герои России. Нет сомнений, что они успешно пройдут обучение и в будущем внесут весомый вклад в развитие страны. Военные СВО, не имеющие высшего образования, смогут получить его в престижном вузе.

«Нет сомнений, что, как и говорил Президент России, участники программы — это настоящая элита страны. Люди, которым можно доверить самые ответственные задачи», — заявил Бочаров.

Журналист Ирина Куксенкова отметила, что после обучения люди, защищающие Отечество, займут должности в правительственном органе. Во-первых, это положительно отразится на развитии России. Во-вторых, на государственном уровне звание военного СВО становится еще более престижным и значимым.

Напомним, о запуске проекта «Время героев» президент Путин сообщил во время послания Федеральному совету в феврале 2024 года. Он отметил, что современная элита России — это те люди, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО и помогают военным. Пора забывать времена, когда элитой считался каждый, кто «набил карманы» в 90-е годы.

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