Политолог Ляховецкий: выставка «Россия» развеяла стереотип, что РФ не развивается

Политологи Никита Ляховецкий и Арсений Майоров в интервью « Ридусу » рассказали, почему президент России Владимир Путин оказывает много внимания выставке-форуму «Россия».

Член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», политолог Арсений Майоров объяснил, что выставка-форум «Россия» — это уникальное событие. Ранее только инвесторам демонстрировали отечественные достижения. В этот раз обычные люди могли посетить мероприятие, причем абсолютно бесплатно. За годы независимости современная Россия добилась больших достижений, каждый регион успешно развивается.

Политолог Никита Ляховецкий уверен, что выставка вселяет в россиян чувство гордости за развитие своей страны.

«Долгие годы нам навязывался стереотип, что в нашей родной стране нет ничего крутого. <> Мы увидели удивительные достижения российских регионов, невероятное культурное богатство нашей страны, новейшие технологические разработки наших предприятий, социальные достижения», — пояснил Ляховецкий в разговоре с «Ридусом».

Эксперт Арсений Майоров обратил внимание, что раньше на отечественных выставках делали акцент на прошлом страны. Теперь показывают, как обстоят дела в настоящем, а также какие есть перспективы развития в будущем.

8 июля стал финальным днем, когда можно было посетить выставку. Президент России Владимир Путин лично прибыл на мероприятие, чтобы обсудить с организаторами особенности выставки и предложить формат, в котором выставка-форум может пройти в следующий раз.

Подмосковье, как и другие регионы РФ, участвовало в выставке. Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал о награждении региона за участие в Международной выставке-форуме «Россия».