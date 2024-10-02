Политолог Мендкович уверен, что Израиль не хочет воевать с Ираном

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович высказал мнение, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта с Ираном и всячески избегает его. В ближайшее время ожидать масштабных боев не стоит. Подобным прогнозом эксперт поделился в интервью «Ридусу».

Политолог Никита Мендкович прокомментировал массированную ракетную атаку иранских Вооруженных сил на Израиль. В Израиле отреагировали на атаку предупреждением, что нанесут поражение объектам в Ливане. Эксперт считает, что это подтверждает факт нежелания Израиля вступать в военные действия с Ираном.

Эксперты не раз заявляли, что на Ближнем Востоке начнутся полномасштабные военные действия. Особенно вызвала опасения накаленная атмосфера осенью 2023 года и летом 2024 года. Однако каждый раз Иран и Израиль находили способы урегулировать ситуация так, чтобы ограничиться лишь несколькими ударами. Сегодняшняя обстановка намного напряженнее, чем прошлые стычки. У конфликта, безусловно, есть высокий потенциал к развитию.

«Но прогнозировать серьезную эскалацию — дело неблагодарное. Поэтому давайте просто следить за событиями, ждать лучшего и готовиться к худшему», — заключил собеседник «Ридуса».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Трамп обвинил действующего президента Байдена в нападении Ирана на Израиль.