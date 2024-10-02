Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль

Экс-президент США и кандидат в президенты страны от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден виноват в атаке Ирана на Израиль. Об этом сообщила газета The Hill.

Политик также обвинил администрацию президента Штатов в случившемся. В собственной соцсети Truth Social Трамп заявил, что конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине не произошло бы, если бы он был президентом США.

«Мир в огне и выходит из-под контроля (...). Я уже давно говорю о третьей мировой войне и не хочу делать прогнозов, потому что они всегда сбываются, но они очень близки к глобальной катастрофе», — написал Трамп.

Кандидат в президенты США также выступил с критикой Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис, заявив, что у них отсутствуют лидерские качества и влияние во внешней политике. Трамп вновь подчеркнул, что при его президентстве Иран находился бы под полным контролем США.

По мнению Трампа, причиной атаки Ирана по Израилю стало неуважение других стран к Штатам.

Ранее сообщалось, что Израиль ответит Ирану за удар по своей территории в течение нескольких дней.