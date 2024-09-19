Политолог Михайлов предупредил о скорых задержаниях судей в Ростовской области
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Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что задержание экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой не станет единичным случаем в регионе, сообщила rostovgazeta.ru.
Экс-судью Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина также задержали и отправили в Москву для дачи показаний. Его подозревают в соучастии Золотаревой.
«Думаю, что Куделин далеко не последний, кто будет арестован. Мероприятия ведутся и по другим судьям», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт уверен, что следственные действия будут длиться не один год. В истории есть подобные примеры. Возможно, задержанные Золотарева и Куделин будут несколько лет ожидать в Москве, пока материалы дела передадут в суд.
Елена Золотарева занимала должность судьи на протяжении 37 лет. В 2023 году ее полномочия досрочно прекратили. Предполагается, что задержанные судьи оказывали влияние на свидетелей.
Ранее сообщалось, что в США 33-летняя надзирательница вступила в романтические отношения с заключенным.