В США 33-летняя надзирательница закрутила роман с заключенным

В США 33-летняя надзирательница Кара Возняк из города Майлин штата Мичиган вступила в отношения с заключенным, который находился под ее надзором. Кроме того, она проносила возлюбленному запрещенные для него предметы. Об этом сообщает WDIV-TV.

Отношения между надзирательницей и заключенным продолжались с апреля по ноябрь 2023 года.

Под суд Возняк попала в мае, когда выяснилось, что она вступила в интимную связь с преступником. Тогда же было установлено, что Возняк передавала ему рассыпной табак, что запрещено в американских тюрьмах. Кроме того, она купила возлюбленному золотую цепь, которую тоже пронесла за решетку.

Женщина призналась в содеянном.

Приговор по делу Возняк будет вынесен 5 февраля 2025 года.

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