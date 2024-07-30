Политолог Михайлов призвал многодетные семьи не ждать помощи от государства

Политолог Евгений Михайлов призвал многодетные семьи не ждать помощи от государства и рассказал, с какими сложностями сталкиваются данные семьи в России, сообщает rostovgazeta.ru .

Политолог Евгений Михайлов напомнил народную мудрость, которой с ним поделилась еще его бабушка: «Бог дает детей, бог даст и на детей». Эксперт считает, что для современного общества пословица не теряет своей актуальности. Жить в многодетной семье нелегко: надо постоянно трудиться. Не стоит рожать много детей, рассчитывая исключительно на поддержку государства.

«Каждый человек должен осознанно подходить к вопросам создания семьи, не рассчитывая лишь на помощь государства», — отмечает Евгений Михайлов.

Современные многодетные семьи сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, они не осведомлены о своих правах и обязанностях. Важно работать над этим вопросом. Государство инициирует различные программы, помогающие семьям экономить. Не зная о них, родители не могут ими воспользоваться.

Во-вторых, государство заботится о многодетных семьях, но не всегда региональные власти выполняют все поручения. Так, из федерального бюджета направляют деньги для переселения многодетных россиян. Местная власть либо не знает, как их рационально использовать, либо пытается сама улучшить свое финансовое состояние.

«Однако даже если не смотреть статистику, можно сделать вывод, что не такие уж и бедные у нас семьи. Все говорят о том, как сложно жить, но при этом практически в каждой семье есть по две машины», — делится наблюдением собеседник.

Эксперт отметил важность сохранения семейных ценностей и адаптированного воспитания молодого поколения.

Ранее сообщалось, что глава Одинцовского округа Иванов навестил семью с 11 детьми.