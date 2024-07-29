Глава Одинцовского округа навестил семью с 11 детьми в деревне Новошихово

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил многодетную семью Потаповых, проживающих в деревне Новошихово. Он пообщался с ребятами, а также обсудил с родителями, чем может помочь муниципалитет.

Наталья Потапова является матерью-героиней. Недавно от главы Московской области она получила орден «Материнская слава», а ранее была

удостоена «Патриаршего Знака Материнства» первой степени. Все благодаря любви к детям, которых в семье 11. Самой старшей является 25-летняя дочь Алевтина, а самым младшим — сын Серафим. Мальчику всего 1,5 года, но он активно осваивает велосипед.

«Все дети — интересные и разносторонние. Например, Даниил работает на велозаводе в Кубинке, Никита трудится в автосервисе, Кристина обучается на логопеда-дефектолога в МПГУ, Владислав увлекается футболом и после школы хочет стать спортивным врачом, юная Вероника играет на фортепиано, а 10-летний Ваня ходит в 4-й класс и с удовольствием помогает батюшке во время церковных служб», — рассказал Андрей Иванов.

Младшие дети настроены творчески, увлекаются лепкой и конструкторами, им активно помогают старшие братья и сестры. По словам Андрея Иванова, семью можно ставить в пример другим как эталон духовно-нравственного воспитания.

Эта большая семья поселилась в д. Новошихово почти три года назад. Пара и их друзья, благотворители и администрация помогают обустраивать территорию, оказывают всестороннюю поддержку. Новые меры поддержки также обсуждались на встрече во время визита главы.