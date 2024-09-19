Осенний призыв 2024 — что изменилось: электронные повестки, отсрочки от призыва и возможная вторая мобилизация

В России в тестовом режиме заработал реестр электронных повесток. По информации, размещенной на портале реестрповесток.рф, проверка проводится в Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий Эл. Полностью, как постановило правительство, реестр должен заработать 1 ноября. Как будет работать система и что еще меняется в правилах призыва на военную службу в России осенью 2024 года — в материале «Подмосковье сегодня».

Реестр повесток содержит сведения обо всех направленных повестках военкомата. Вход в него осуществляется с помощью учетной записи на Госуслугах через ЕСИА. Президент России Владимир Путин поручил использовать реестр повесток во время осеннего призыва этого года.

Осенний призыв в России должен начаться 1 октября и продлится до 31 декабря. Указ о начале призыва подписывает президент РФ. С 1 января в России увеличился предельный призывной возраст, теперь на службу в армию призывают граждан с 18 до 30 лет.

Получение повестки по-новому

Согласно ст. 31 Закона о воинской обязанности и военной службе, граждане будут получать повестки в трех форматах: лично под расписку (повестка направляется по месту жительства, работы или учебы), в письменной форме по почте и в электронной форме.

«Электронные повестки приравниваются к бумажным, то есть влекут ровно такие же последствия. Электронная повестка считается полученной, когда ее разместили на специальном ресурсе. Именно с этого момента у гражданина появляется обязанность по явке в военкомат и одновременно запрещается выезд из страны», — отметила юрист Яна Воробьева.

Фото: [ freepik.com ]

Повестка считается врученной после подписания бумажного документа, через семь дней с момента ее размещения в реестре повесток, в день вручения заказного письма, а также в день отказа от получения лично или по почте, уточняется на сайте реестра повесток.

Санкции за неявку по повестке

С момента размещения электронной повестки в реестре или направления бумажной повестки на работу или учебу и до даты явки в военкомат для гражданина, подлежащего призыву, действует запрет на выезд из страны. Призывник обязан явиться в военкомат в срок, обозначенный в документе.

В случае, если с указанной даты истекает 20 календарных дней, а военнообязанный так и не является в военный комиссариат, к нему будут применены временные ограничительные меры, следует из ст. 7.1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Под запрет для призывника попадает:

регистрация в качестве ИП или самозанятого;

управление транспортом;

регистрация имущества — недвижимости, транспортных средств;

получение кредитов и займов.

«Все ограничения, включая запрет на выезд из России, временные. Их снимут в течение суток после явки в военкомат», — уточняется на портале реестра повесток.

Фото: [ медиасток.рф ]

Право на освобождение от призыва имеют:

кандидаты и доктора наук;

сыновья и родные братья военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Призыву не подлежат:

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

имеющие непогашенную или неснятую судимость;

находящиеся под следствием.

Кроме того, от исполнения воинской обязанности освобождаются граждане, признанные негодными по состоянию здоровья.

Отсрочка от призыва положена:

временно не годным по состоянию здоровья (на срок до одного года);

ухаживающим за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетних братьев и сестер;

отцам-одиночкам;

отцам двух и более детей;

отцам ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

депутатам, сотрудникам спецслужб, правоохранительных органов и МЧС;

мужчинам, чья жена беременна вторым ребенком (срок беременности не менее 22 недель);

студентам очной формы обучения.

Кроме того, право на отсрочку от осеннего призыва 2024 года имеют сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, работающие по ТК РФ и имеющие соответствующее образование.

Реестр электронных повесток: мнение военного эксперта

После тестового запуска реестра электронных повесток корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» побеседовал с военным экспертом Михаилом Поликарповым и узнал его мнение на счет нововведений.

«Я считаю, что рассылка электронных повесток должна уменьшить всю сложность процесса призыва мобилизованных, я так думаю, второй волны. Как минимум, отработка этого механизма», — отметил спикер.

Фото: [ медиасток.рф ]

По словам Михаила Поликарпова, решение о проведении второй волны частичной мобилизации должно быть принято в течение недели. В случае, если ее не будет и 1 октября начнется осенний призыв, то мобилизация откладывается на время или отменяется вообще.

Ранее военный эксперт высказался о необходимости проведения новой волны мобилизации в России.