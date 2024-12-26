Политолог Михайлов уверен, что искоренить коррупцию полностью невозможно

Политолог Евгений Михайлов напомнил о нескольких случаях, связанных с возможной коррупцией в оборонной сфере Ростовской области. В частности, недавно силовики провели обыски на оборонном заводе «ГПЗ-10» в Ростове. В 2023 году в Ростовской области прошло заседание по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Юрия Грудинина. Предприятие расположено в Таганроге.

Эксперт считает, что все события связаны между собой. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов проводят комплексную работу. Сначала были выявлены все руководители, которые могли иметь отношение к махинациям. Теперь начался этап громких дел по выявлению поставщиков. Силовики проверяют контракты, заключенные в прошлом. Принятые ими меры помогут уменьшить коррупцию. Решить проблему полностью невозможно, считает эксперт.

«Потому что это гигантские деньги! А вот сократить, взять большую часть под контроль и оздоровить ситуацию вполне возможно», — высказывает мнение политолог.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски у руководства заводов по делу о мошенничестве на 811 млн руб.