У руководства трех заводов провели обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа

Сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех заводов в рамках расследования дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

В ведомстве уточнили масштабы выполненной работы. В частности, обыски провели непосредственно на предприятиях, в военных представительствах и обслуживающей организации. Кроме того, были установлены адреса руководителей компании и членов их семей, по которым также были произведены обыски.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сентябре во время передачи взятки был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании. Он намеревался передать 20 млн руб. представителю УФСБ России по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудник путем передачи денежных средств преследовал цель — представители правоохранительных органов должны были прекратить проверки по ООО «10 ГПЗ». Ранее по данному делу было возбуждено уголовное дело. Должностных лиц организации подозревают в хищении денежных средств, которые выделяло государство в рамках контракта в сфере оборонного заказа. Приобретенное оборудовалось требовалось для нужд участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала работника режимного предприятия, которого подозревают в шпионаже и передаче информации спецслужбам Украины.