Политолог Михайлов: В Ростовской области начались кадровые чистки среди чиновников

Эксперт по межнациональным отношениям и политолог Евгений Михайлов считает, что в Ростовской области начались кадровые чистки, сообщает rostovgazeta.ru .

Политолог считает, что в настоящее время с занимаемых руководящих должностей убирают чиновников, которые работают вблизи Ростова. Постепенно будут задержаны многие главы близлежащих районов. Позже внимание сотрудников правоохранительных органов переключится на дальние администрации.

Эксперт не отрицает, что задержания проходят законно и заслуженно. Так, недавно главу Кагальницкого района обвинили в неоднократном получении взятки. Этот округ не является промышленным регионом. Скорее всего глава принимал участие в коррумпированных сделках при оформлении договоров с сельскохозяйственными компаниями. Политолог лично получал жалобы на чиновников из Кагальницкого и Целинского районов региона из-за взяточничества.

В таких небольших районах Ростовской области проблема коррупции всегда была актуальной. Изменить систему работы там невозможно, считает политолог. Эксперт прогнозирует, в каком районе стоит ожидать следующего задержания.

«Думаю, что в ближайшей перспективе мы услышим также про Цимлянск и Сальск», — считает политолог

Ранее аресты прошли в Шахтах и Батайске, Таганроге и Каменск-Шахтинском. Главу в Кагальницком районе Вадима Сидорова задержали на рабочем месте. Сразу сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски.