Политолог Михайлов заявил об увеличении размера взяток в Ростовской области

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что аресты чиновников в Ростовской области приводят к увеличению размера взяток, сообщила rostovgazeta.ru.

Проблема взяточничества существовала в разные периоды становления России. В царские времена и годы СССР многое решалось при помощи денег. Проблема актуальна и в современном обществе. Привлечь к ответственности всех, кто берет взятки, достаточно сложно. Поэтому силовые структуры проводят аресты одного-двух человек в разных городах региона, максимально привлекая внимание общественности. Это своеобразный посыл остальным незаконопослушным гражданам, что может настать их черед.

«Уже неважно, кем ты был или кем будешь — достанут всех. Папочки собраны на каждого», — отметил Евгений Михайлов.

Однако процесс провоцирует увеличение размера взятки. Эксперт рассказал, что раньше некоторые вопросы в Ростовской области решались за миллион рублей. Теперь минимальная сумма возросла до 5 млн руб.

«То есть напуганные арестами и задержаниями озвучивают гораздо большие суммы взяток. Поэтому, чем больше пройдет арестов, тем больше будут расти суммы взяток», — сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Аресты необходимо продолжать, уверен эксперт. Со временем взяткодатели поймут, что нет никакого смысла давать деньги. Политолог Михайлов считает, что победить коррупцию в Ростовской области не получится никогда. Задача правоохранительных органов заключается в ее сокращении.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, которого обвиняют в получении взятки в значительных размерах.