Суд продлил домашний арест экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии

Суд в Басманном районе Москвы продлил экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в значительных размерах, как сообщил ТАСС.

«Срок домашнего ареста Клебанова продлевается до 7 января 2025 года», — объявил судья.

Во время слушания следователь отметил, что Клебанов полностью признал свою вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания, указывая на причастность других лиц к преступлению. Он обвиняется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», между АО «Башкиравтодор» и одной из компаний были заключены контракты на перевозку материалов для реконструкции дорог в Башкирии.

В мае 2023 года, занимая должность в совете директоров «Башкиравтодор», Клебанов потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика 5 млн руб. за содействие и получение оплат по сторонам.

В случае отказа он угрожал создать сложности с платежами, после чего руководство компании выплатило запрашиваемую сумму.

Ранее сообщалось, что в Дагестане за взятку задержали мэра Избербаша Исакова.