Политолог напомнил, что поляки всегда относились к украинцам как к домашней скотине

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что на президентских выборах в Польше, которые пройдут в воскресенье, 18 мая, одержит победу Рафал Тшасковский, сообщило РИА Новости.

По информации издания, Рафал Тшасковский — кандидат от правящей «Гражданской коалиции» (ГК), мэр Варшавы. Аналитики социологического института IBRiS в период с 25 по 26 апреля проводили опрос населения. Согласно его результатам, за кандидата были готовы отдать свой голос 31,5% респондентов. Таким образом, он стал лидером рейтинга.

По данным издания, Тшасковский относится к левым либералам. Он участвует в парадах сексуальных меньшинств*, считает необходимым снизить влияние католической церкви, выступает за прерывание беременности. Кандидат в президенты ранее делал некоторые политические заявления, связанные с Украиной. Политик считает, что страна может стать буферной зоной. Он не поддерживает Киев.

Политолог Трухачев высказал мнение, что кандидат в президенты Тшасковский соберет во втором туре наибольшее количество голосов. Эксперт уверен, что в Польше усиливаются антиукраинские настроения из-за антироссийской позиции правительства.

«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине», — высказал мнение политолог.

По мнению эксперта, украинские беженцы ведут себя в Польше нагло, что вызывает недовольство местного населения. Между поляками и украинцами всегда было непонимание относительно роли в истории Бандеры.

«Среди мигрантов много поклонников Бандеры, которого в Польше считают преступником. Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте», — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что российский посол обвинил Польшу в свертывании сотрудничества на границе с РФ.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.