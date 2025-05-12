Российский посол обвинил Польшу в свертывании сотрудничества на границе с РФ

Польша полностью ликвидировала совместную деятельность с РФ на границе между двумя странами в Калининградской области. Такое заявление в эфире программы «Соловьев Live» сделал Сергей Андреев, российский посол в Варшаве.

По утверждению дипломата, власти Польши сделали все возможное, чтобы затруднить общение между жителями двух стран. Они стремятся искоренить «нормальное человеческое общение».

«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет», — указал он.

По словам Андреева, польские граждане продолжают совершать поездки в Калининград, и Россия не препятствует им в этом. В то же время российским подданным запрещается въезжать в Польшу как с туристическими, так и с другими целями.

Ранее прокуратура Польши заявила, что в Литве был задержан подозреваемый в поджоге торгового центра в Варшаве. Здание сгорело якобы из-за действий международной преступной группы, которая работала по заданию российских спецслужб. По утверждению польских властей, второй злоумышленник, виновный в пожаре, скрылся на территории РФ.