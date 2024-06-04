Политолог Никулин: Трамп может руководить США даже из тюрьмы

Московский политолог Андрей Никулин напомнил, что согласно законодательству США, президент может выполнять свои обязанности, даже находясь в тюрьме, сообщает ridus.ru .

Эксперт напомнил, что в американской истории такие случаи уже зафиксированы были. Так, один из мэров Бостона управлял городом из камеры тюрьмы. В колонию он попал в рамках возбужденного уголовного дела. Эксперт считает, что дело кандидата в президенты США Дональда Трампа не закончится лишением свободы. Вероятнее всего ему назначат штраф.

«Я до сих пор не вижу у судьи Мерчана какой-то ангажированности или предвзятости к подсудимому — он мог бы уже не раз присудить Трампу реальные сроки за демонстративное неуважение к суду», — отметил политолог Никулин.

Совершенно противоположной точки зрения придерживается руководитель Центра прикладных исследований ИСКРАН Павел Шариков. Если Трампу вынесут приговор, то он не сможет баллотироваться. Человека с судимостью не допустят к государственной тайне. Возникнет много других организационных вопросов: как в тюремной камере принимать сотрудников администрации, коллег из других стран или обеспечить спецсвязь.

«Обвинительный вердикт создает сразу несколько правовых коллизий и трудноразрешимых практических вопросов, на которые никто сию минуту не может дать ответ как раз из-за того, что подобного прецедента в истории еще не было», — сказал «Ридусу» американист.

Сам Дональд Трамп заявил в понедельник, 3 июня, что ему ничего не мешает продолжать борьбу в президентской кампании.

Ранее мы сообщали, что бывший президент США Трамп назвал ядерное оружие в настоящее время главной угрозой для человечества.