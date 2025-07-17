Политолог Первушин назвал интересной и эффективной игру Путина в отношении Трампа

Политолог Борис Первушин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент России Владимир Путин ведет политическую игру в отношении американского коллеги Дональда Трампа.

Политолог Борис Первушин напомнил, как складывались отношения между Украиной и Россией год назад. Экс-президент США допускал, что Украина может наносить удары по Москве. Российский лидер предупреждал об эскалации конфликта. В Сети активно обсуждали высокий риск ядерной войны между РФ и США.

По мнению эксперта, с приходом к власти Трампа отношения стран изменились. Нынешний американский президент не отрицает, что продолжит поддерживать Киев. Однако уровень агрессии по отношению к Москве снизился. Политолог считает, что политическая игра Путина приносит положительный результат.

Политолог Первушин высказал мнение, что Трамп становится попутчиком Кремля. Он привел в пример отношение к президенту Турции. Оно зависит от конкретной страны.

«Вот как у нас Эрдоган: на Кавказе — конкурент, а на Украине вообще непонятно что, а в Европе — попутчик», — высказал мнение политолог.

Ранее сообщалось, что Трамп присоединился к стратегии НАТО по капитуляции России.