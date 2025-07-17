Трамп присоединился к стратегии НАТО по капитуляции России

Президент США Дональд Трамп на своем втором сроке взяла курс на «бескомпромиссную стратегию» в отношении России, пишет издание American Conservative (АС).

По информации источника, команда американского президента сейчас присоединилась к плану НАТО, предусматривающему требование капитуляции России как условие мирного соглашения по Украине.

Новая стратегия представляет собой значительное ужесточение позиции США по сравнению с ранее декларировавшимся подходом. Если в начале срока Трамп говорил о необходимости мирных переговоров, то теперь, как отмечает АС, он поддерживает требования альянса, которые Москва считает абсолютно неприемлемыми.

Накануне Трамп выступил с «жестким» ультиматумом к России. Американский президент пообещал ввести пошлины в размере 100% в случае, если Москва за 50 дней не прекратит конфликт на Украине.

Кроме того, Трамп пообещал отправить Киеву оружие, однако отметил, что финансирование этих поставок ляжет прямиком на плечи европейских стран.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что ультиматум президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине не напугал Москву.