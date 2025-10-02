Политолог: платные туалеты в Тюмени свидетельствуют о дефиците управленческих решений

Эксперт считает, что предложенная мера не позволит городу пополнить бюджет. Однако создаст новые проблемы. Главная из них — недовольство местных жителей, которые будут активно критиковать нововведение. Политолог также сообщил о возможных репутационных издержках.

«В нормальной практике города формируют бюджет на благоустройство из налоговых поступлений и целевых программ, то есть это базовые расходы, которые должны закладываться в казну изначально», — отметил в разговоре с «Нашим городом» политолог Максим Дерябин.

Урбанист Никита Мельников рассказал, что в некоторых городах России принимают меры для дополнительного пополнения бюджета. Например, в Ростове-на-Дону жители и гости города могут воспользоваться модульными туалетами. Посещение стоит 20 руб. По мнению эксперта, решение не принесло желаемого результата: годовой доход составил порядка 171 тыс. руб., кабинки часто ломались и не работали, горожане возмущались и принципиально при возможности не пользовались услугой.

«Жители прямо говорили, иол, я туда принципиально не хожу, не хочу платить за сомнительный сервис», — говорит Мельников.

Урбанист отметил, что разные регионы ищут способ для увеличения бюджета. Например, в Санкт-Петербурге власти договорились с операторами кикшеринга о внесении взносов в бюджет. Планируется, что полученные средства направят на благоустройство велодорожек в городе.

