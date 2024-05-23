Политолог Потепкин не ставит под сомнение гибель Пригожина

В Телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, позволяющее усомниться в правдивости информации о гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Политолог Михаил Потепкин выразил уверенность, что сомнений в гибели Пригожина быть не может, сообщает ridus.ru .

Лица мужчины не видно, но походка, жесты, рост и телосложение схоже с Евгением Пригожиным. Политолог Михаил Потепкин подобные предположения опровергает. Эксперт отметил, что основатель ЧВК был амбициозным. Если бы он был жив, то уже давно дал бы о себе знать, причем сделал бы это совершенно другим способом.

«Это был не тот человек, который способен бездействовать или действовать в тени столь долгое время», — заявил «Ридусу» Потепкин.

Эксперт рассказал, что знает реакцию родственников Пригожина на похоронах. Знакомые политолога присутствовали на прощальной церемонии. Возникает вопрос, кому выгодно создавать иллюзию, что Пригожин жив.

«Есть разные группы сил, которые пытаются эксплуатировать образ и организации, созданной Евгением Викторовичем, и самого Евгения Викторовича ради каких-то своих целей», — рассказал собеседник издания.

Эксперт добавил, что мировоззрение Пригожина не позволило бы ему допустить появления видео с его участием в случае, если бы все считали его погибшим.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» Александр поделился подробностями, как бойцы год назад освобождали Артемовск.