Политолог Родионов заявил об усталости части российской элиты от СВО

Глава Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов высказал мнение, что часть российской элиты может согласиться на «Минск-3» из-за усталости от СВО, сообщил amic.ru.

Политолог Родионов считает, что избранный президент Дональд Трамп заинтересован в завершении конфликта на Украине в сжатые сроки. Его команда делала некоторые заявления по данному поводу. Эксперт предполагает, что России предложат «Минск-3»: Украина получит паузу для восстановления сил с целью возобновления вооруженных действий.

По мнению политолога, часть российской элиты устала от СВО. Эта категория может заинтересоваться предложением Трампа. В свою очередь избранный президент будет обещать России какие-либо послабления, например, снятие санкций или фиксацию территориальной реальности.

«Это ловушка, отложенная война. Поэтому завершение СВО весьма вероятно, но на условиях, крайне невыгодных нам», — высказал мнение политолог Родионов.

Политолог поделился прогнозом развития событий, если в 2025 году Россия не согласится на мирное урегулирование конфликта: Кремль добьется всех поставленных целей. По его мнению, понадобится несколько лет для завершения СВО полной победой России. Украина же либо прекратит свое существование как государство, либо переформатируется.

Ранее сообщалось, что эксперты пояснили, какую выгоду США получат от завершения конфликта на Украине.