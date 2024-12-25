Война с Китаем и завершение СВО: эксперты поделились прогнозами на 2025 год

Эксперты рассказали, что изменится на мировой арене после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил amic.ru.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что возвращение в политику Дональда Трампа приведет к этапу глобальных трансформаций. Эксперт уверен, что команда избранного президента заинтересована в завершении конфликта на Украине ради усиления позиций США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Не случайно на Тайване появились танки «Абрамс», — уточнил эксперт Кошкин.

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов предполагает, что после инаугурации Трампа проблемы начнутся у Кубы и Венесуэлы. Эксперт напомнил, что Россия воспринимает Латинскую Америку как своего партнера. Родионов уверен, что Москва окажет поддержку Кубе и Венесуэле. Предположительно, Россия примет решение о размещении там военных баз.

«Это не очень хороший знак для наших друзей из Латинской Америки – Кубы и Венесуэлы, против которых наверняка вернутся прежние санкции и будут введены новые», — высказал мнение эксперт Родионов.

Политолог Григорий Миронов считает, что в 2025 году конфликт США и Китая не обретет никаких форм. Эксперт допускает, что вооруженные действия могут начаться при условии, если инициативу проявят США. Китай не заинтересован в войне. Однако США смогут при помощи эскалации конфликта добиться ослабления позиции Китая на международной арене, а также нанести удар экономике.

«Развиваться противостояние между этими странами будет в экономической плоскости, хотя и с риском выйти на силовое в районе Тихого океана», — считает политолог Миронов.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет справедливого и устойчивого мира на Украине.