Политолог Салин: Ирина Волынец старается получить более статусную должность

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец — инициатор многих правительственных предложений. Некоторые блогеры упрекали ее в желании прославиться. Политолог Павел Салин рассказал, что может скрываться за призывами и предложениями депутата, сообщает inkazan.ru .

Эксперт уверен, что Ирина Волынец хочет добиться повышения по карьерной лестнице. В современной политике России субъектом может выступать лишь один человек. Остальным остается роль объекта. Чтобы получить более статусную должность, необходимо демонстрировать полное согласие с выбранным курсом высшего руководства. Для привлечения внимания политики часто выступают с громкими популистскими заявлениями, реализовать которые чаще всего практически невозможно.

«Демонстрировать абсолютную лояльность превозглашенному на федеральном уровне курсу и при этом пытаться доказать, что в рамках этого курса ты на полголовы дальше всех остальных — это как раз и гарантирует продвижение», — отметил эксперт.

Inkazan напомнил некоторые инициативы, предложенные Ириной Волынец:

Не продавать алкогольные напитки в присутствии граждан, не достигших 21 года.

Запретить игру «Хомяк» и показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Исключить возможность прерывания беременности в частных клиниках.

Родственникам мобилизованных военных разрешить ездить в общественном транспорте, не оплачивая проезд.

Закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне.

Чиновница отметила, что не относится к критике ее предложений серьезно.

«Во-первых, для многих это хорошая возможность поднять свою популярность на противодействии, во-вторых, надо допускать, что всегда есть люди, у которых мнение не совпадает с нашим, это нормально, это и есть проявление гражданского общества», — сказала Ирина Волынец корреспонденту Inkazan.

Ранее мы сообщали, что детский омбудсмен Ирина Волынец под музыку из GTA предупредила о вреде игры в «хомяка».