Политолог Салин: Ирина Волынец старается получить более статусную должность
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Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец — инициатор многих правительственных предложений. Некоторые блогеры упрекали ее в желании прославиться. Политолог Павел Салин рассказал, что может скрываться за призывами и предложениями депутата, сообщает inkazan.ru.
Эксперт уверен, что Ирина Волынец хочет добиться повышения по карьерной лестнице. В современной политике России субъектом может выступать лишь один человек. Остальным остается роль объекта. Чтобы получить более статусную должность, необходимо демонстрировать полное согласие с выбранным курсом высшего руководства. Для привлечения внимания политики часто выступают с громкими популистскими заявлениями, реализовать которые чаще всего практически невозможно.
«Демонстрировать абсолютную лояльность превозглашенному на федеральном уровне курсу и при этом пытаться доказать, что в рамках этого курса ты на полголовы дальше всех остальных — это как раз и гарантирует продвижение», — отметил эксперт.
Inkazan напомнил некоторые инициативы, предложенные Ириной Волынец:
- Не продавать алкогольные напитки в присутствии граждан, не достигших 21 года.
- Запретить игру «Хомяк» и показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
- Исключить возможность прерывания беременности в частных клиниках.
- Родственникам мобилизованных военных разрешить ездить в общественном транспорте, не оплачивая проезд.
- Закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне.
Чиновница отметила, что не относится к критике ее предложений серьезно.
«Во-первых, для многих это хорошая возможность поднять свою популярность на противодействии, во-вторых, надо допускать, что всегда есть люди, у которых мнение не совпадает с нашим, это нормально, это и есть проявление гражданского общества», — сказала Ирина Волынец корреспонденту Inkazan.
Ранее мы сообщали, что детский омбудсмен Ирина Волынец под музыку из GTA предупредила о вреде игры в «хомяка».