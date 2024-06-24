Детский омбудсмен Волынец под музыку из GTA заявила о вреде игры в «хомяка»

Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирина Волынец рассказала про вред игры Hamster Kombat. При этом на фоне она включила музыку из популярной игры GTA IV. Об этом пишет inkazan.ru.

Волынец решила привлечь внимание молодежи видеороликом, в котором рассказала про опасность Hamster Kombat. Она включила песню из GTA Soviet Connection от Майкла Хантера, а на этом фоне объяснила, что вирусный хомяк отнимает уйму времени у детей и подростков. Они не могут сосредоточиться, теряют связь с родными и друзьями, забивают на реальные вещи.

По словам Волынец, уже известны случаи психических расстройств из-за игры. Тапание по экрану привело к такому ухудшению у подростка из Тюменской области. В Самаре школьник вовсе проводил все время в игре, а как-то раз взял телефон в ванную. Омбудсмен призвала запретить игру в хомяка.

Ранее о запрете игры Hamster Kombat заявила и глава Лиги безопасного интернета Мизулина.