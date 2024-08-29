Политолог Шатилов: члены ОДКБ откажутся помогать РФ в случае конфликта с НАТО

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что ряд членов ОДКБ откажутся занимать сторону России в случае прямого конфликта с НАТО, сообщило интернет-издание «Абзац».

Политолог Шатилов уверен, что в случае открытого противостояния с НАТО Россия может рассчитывать исключительно на свои силы и возможности. Большая вероятность того, что РФ окажет помощь Беларусь. Больше партнеров у России не будет.

Члены ОДКБ не окажут поддержку по ряду причин. Во-первых, в состав организации входят страны, у которых совершенно разные политические цели и интересы.

«Во-вторых, ограничены возможности применения вооруженных сил ОДКБ целым рядом правовых и политических моментов», — пояснил политолог.

Политолог отметил, что решающее значение будет иметь успех России в СВО. Если ВС РФ одержит победу, возможно, лидеры республик бывшего Советского Союза будут более активно помогать стране. В настоящее время многие из них заняли выжидающую позицию. Североатлантический альянс концентрирует свои войска на границах с Россией и Беларуси, однако это не гарантирует участия стран ОДКБ в борьбе с НАТО, уверен эксперт.

Напомним, в штабе ОДКБ заявили, что НАТО наращивает группировку у западных границ. Военный альянс заявляет, что таким образом защищает свои границы. Однако в ОДКБ уверены, что НАТО готовится нанести удар. Параллельно на Украину направляют оружие. Также продолжается милитаризация Польши и стран Балтии.

Ранее сообщалось, что ОДКБ готова к участию в миротворческих операциях ООН.