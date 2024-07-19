В МИД РФ заявили о том, что ОДКБ готова к участию в миротворческих операциях ООН

Российская Федерация видит благоприятные возможности для интеграции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН.

Встреча была посвящена теме взаимодействия ООН с региональными и субрегиональными организациями в сфере поддержания международного мира и безопасности. В ходе своего выступления Вершинин подчеркнул, что на данный момент создана необходимая юридическая основа для участия ОДКБ в операциях ООН, направленных на укрепление мира.

«Мы видим хорошие перспективы для вовлечения ОДКБ в миротворческие инициативы ООН. На сегодняшний день уже разработана требуемая правовая база, позволяющая организации принимать участие в операциях ООН по поддержанию мира», – отметил российский дипломат.

Такое заявление может свидетельствовать о стремлении России расширить роль ОДКБ на международной арене и укрепить ее статус как региональной организации безопасности. Потенциальное участие ОДКБ в миротворческих миссиях ООН может способствовать повышению эффективности операций по поддержанию мира и стабильности в различных регионах мира.

Эксперты отмечают, что такое сотрудничество может принести пользу обеим организациям, объединив опыт и ресурсы ОДКБ с глобальным охватом и легитимностью ООН. Однако для реализации этой инициативы потребуется дальнейшая проработка механизмов взаимодействия и согласование позиций всех заинтересованных сторон.

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