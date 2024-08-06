Политолог Солонников предрек сложную политическую ситуацию в Австрии

Политолог Дмитрий Солонников напомнил, чем закончились выборы в Нидерландах. Крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса одержала формальную победу. Прошел почти год, но полноценно работать партия так и не может. Партии необходимо было создать коалицию с другими политическими силами.

«В итоге сам Вилдерс даже не стал премьер-министром, а правительство [остается] вполне себе либеральным и проевропейским», — сообщил в беседе с «Абзацем» политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт не исключает, что аналогичная ситуация может произойти в Австрии. Правые партии имеют высокие шансы стать самой многочисленной партией в парламенте, но без интеграции с другими политическими силами добиться этого не выйдет. Вспомнил эксперт и о Франции, где правые силы набрали достаточное количество голосов. Однако никакого права голоса в парламенте высокий рейтинг им не дал.

«Не исключаю, что при крупной победе правых сил в Австрии они объединятся с другими правыми партиями в Европарламенте, чтобы укрепить таким образом позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это был бы красивый исторический реверанс в сторону Австро-Венгерской империи», – сказал Солонников.

Эксперт добавил, что правые партии в настоящее время активно поддерживают жители многих европейских стран.

Ранее сообщалось, что политолог Еловский объяснил, почему Венгрия решила пускать россиян.