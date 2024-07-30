Политолог Еловский объяснил, почему Венгрия решила пускать россиян

Венгрия согласилась упростить правила въезда для граждан Белоруссии и России, причем сделала это одной из первых в Европе. Сделать это смогут люди, желающие получить работу на территории страны, пишет сайт aif.ru .

Венгрия вводит аналог американских «гринкард», которые не будут проверяться на европейском уровне. Из-за этого решения в ЕС скандал: белорусов и россиян не хотят пускать в страны Союза. При этом возможность у русских и их соседей как раз появится. Ожидается прибытие около 65 тыс. человек с семьями, которые будут работать в Венгрии.

Политолог Дмитрий Еловский считает, что россияне — привлекательны с точки зрения туристов в рабочей силы. По словам эксперта, также венгерцы таким образом отвечают на действия Украины, которая перекрыла нефтепровод «Дружба».

«Венгрия себе это может позволить, так как у нее есть серьезная "крыша" — Турция, проводником интересов которой страна является в Европе. Европейские политики могут сколько угодно злиться на Орбана и Венгрию, но дальше словесных интервенций не пойдут, так как Турция им намного нужнее, чем их собственные европейские якобы ценности», — отметил политолог.

Политика Венгрии уже не первый раз идет вразрез с интересами ЕС и США. Это вызывает обеспокоенность на Западе, однако механизмов давления на страну пока не разработали.

Ранее сообщалось, что японские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в РФ.