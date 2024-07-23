Политолог Солонников: смерть Байдена не изменит политический курс США

Политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что если распространенная в СМИ информация о смерти президента США Джо Байдена подтвердится, она никак не отразится на политической ситуации в Америке, пишет интернет-издание «Абзац» .

Политолог уверен, что Джо Байден давно уже самостоятельно не принимал никаких решений. В правительстве были люди, которые им руководители. Если информация о его смерти — не слухи, то появится другой человек. Им точно так же будут руководить.

Должность президента займет кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, которая умеет себя продвигать. Она искусно использует в своих выступлениях гендерно-расовую повестку. Однако политик не занимала никогда столь высокий пост, поэтому не сможет руководить страной.

«Что такое международная политика, международные отношения и экономика, она (прим. — Камала Харрис) не знает, поэтому решения будут принимать за нее, а она их будет озвучивать», – сказал Солонников.

Согласно представленному графику, Байден находится на курорте Рехобот-Бич. В 12:30 он покинет свои апартаменты и прибудет на рабочее место в Белом доме 23 июля. В планах — регулярный брифинг. По российскому времени возвращение состоится в 19:30.

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