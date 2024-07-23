Венгрия выступила против выделения денег Украине из Европейского фонда мира

Венгрия вновь выступила против выделения средств Украине. Об отказе поддержать инициативу о выделении суммы в размере 6,5 миллиона евро из Европейского фонда мира сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он принимал участие в совещании с европейскими коллегами в Брюсселе.

По словам Сийярто, риск эскалации конфликта с Россией на данный момент выше, чем раньше. Он отметил, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо пересмотреть стратегию в отношении Киева. Слова главы венгерского МИДа приводит ТАСС.

«Выделение еще 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине для нас неприемлемо», — отметил Сийярто.

После заседания министр рассказал журналистам, что на Венгрию оказывалось сильное давление. Несмотря на это, подчеркнул политик, Будапешт будет отстаивать свои интересы.

Сийярто в очередной отметил, что Венгрия выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Он добавил, что Будапешт всегда был против выделения средств из Европейского фонда мира на нужны украинской армии для покупки оружия и боеприпасов.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, результаты которого показали, что доля украинцев, согласных на мир с условием лишения территорий, выросла.