Политолог Сухарь назвал причину участившихся пожаров в Ростовской области — диверсанты и недобросовестные бизнесмены

В Ростовской области и близлежащих регионах все чаще появляется информация о пожарах на крупных стратегических объектах и торговых точках. Политолог Александр Сухарь считает, что подобных совпадений быть не может. Он называет две возможные причины: работа диверсионных украинских групп и желание российских бизнесменов получить страховые выплаты, сообщает rostovgazeta.ru .

Киевский режим не скрывает, что намерен дестабилизировать ситуацию в России. На территории Ростовской области находятся «спящие агенты» — люди, которые выполняют приказы противника, продолжая жить в России. Именно они и могут организовывать поджоги. Таким мнением делится эксперт.

«Не случайно же, у украинских нацистов есть программа «Примус», которая направлена на поддержку влияния „спящих“ агентов в нашей стране», — отметил политолог Александр Сухарь.

Вторая причина — работа недобросовестных бизнесменов. Во время СВО легко обвинить в возгорании диверсантов. Предприниматели сами могут поджечь здание, чтобы получить потом страховые выплаты и остаться в выигрыше. Санкции и инфляция негативно отражаются на их прибыли.

Достоверно установить, что же стало причиной частых пожаров в регионе, на данный момент не выйдет.

«Думаю, что предметный разговор на эту тему будет после завершения специальной военной операции, когда мы освободим Украину от нацизма», — уверен эксперт.

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